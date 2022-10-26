نائب محافظ أسوان تستمع لمطالب 29 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

استمعت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، لشكاوى ومطالب 29 مواطنا ومواطنة في اللقاء الجماهيري الأسبوعي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور مديري ومسئولي الجهات المعنية، حيث إن معظم هذه المطالب تمثلت في توفير العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وكراسي متحركة، وأجهزة للعرائس.

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد بصرف الإعانات الفورية والمؤقتة لعدد من الحالات الإنسانية؛ لمساعدتها على توفير تكاليف السفر والعلاج ، وأيضاً إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجانًا لبعض الحالات المرضية مع توفير الاحتياجات المعيشية للحالات الأخرى، مكلفة بتوفير المساعدات المادية والعينية لبعض الحالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية "الناس لبعضهم"، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية وسد الإحتياجات والمتطلبات المعيشية اللازمة لهذه الحالات.