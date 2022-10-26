اتَّفقت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي مع الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده موسمين قبل دخوله "الفترة الحرة"، في يناير المقبل، التي تسمح له بالانتقال دون الرجوع إلى ناديه الأصلي، دون الكشف عن قيمة التعاقد.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء عن مصادر ،لم تكشف عنها، أن "الطرفين اجتمعا قبل فترة التوقف الجارية، واتَّفقا على كافة بنود العقد بشكل مبدئي، نظير الأداء الفني الذي يقدمه المدافع المصري منذ انضمامه إلى الفريق ، وحمله أخيرًا شارة القيادة".

وكانت إدارة الاتحاد أطلقت خطوة تجديد عقود لاعبيها، وبدأتها بعبد الرحمن العبود، كما اتَّفقت "نهائيًّا" مع حمدان الشمراني.

ولعب حجازي مع الاتحاد 54 مواجهة في جميع المنافسات، سجَّل فيها ثمانية أهداف، وحصل على ثماني بطاقات صفراء، وحمراء واحدة، بينما تقدَّر قيمته السوقية بثلاثة ملايين ونصف المليون يورو، طبقًا لموقع "ترانسفير ماركت".