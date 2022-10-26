القصير يهنئ 3 باحثين بالبحوث الزراعية لحصولهم على ميداليات في مسابقة الابتكار بروسيا

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ثلاثة باحثين في مركز البحوث الزراعية لحصولهم على ثلاث ميداليات في مسابقة الابتكار بروسيا، وهم ميداليتين فضيتين وأخرى برونزية من إجمالي 9 ميداليات حصلت عليها مصر خلال هذه الفعاليات.

وأكد القصير أهمية البحوث التطبيقية خلال هذه المرحلة من أجل تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي.. مشيرا إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية.

من جهته، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن مشروع العيادة الزراعية الذكية حصل على الميدالية الفضية الأولى، والذي ينفذ بشراكة بحثية بين مركز البحوث الزراعية وجامعة النيل ويرأسه الباحث الرئيسي الدكتور عطوه أحمد عطوه رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية، ويقود الفريق البحثي بجامعة النيل الدكتور مصطفى العطار.

وذك أن مشروع العيادة الزراعية الذكية يعد من المشروعات الواعدة في التحول الرقمي في الزراعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويحقق نقلة تقنية في مجال الإرشاد الرقمي.

كما فاز بالميدالية الفضية الثانية الدكتور محمد مصطفى الخولي أستاذ متفرغ بمعهد بحوث الهندسة الزراعية عن مشروع مقطورة مبتكرة لنقل ووزن محاصيل الحبوب تعمل بالنظام البنيوماتيكي، كما فاز الدكتور هيثم محمد جاد الشرقاوي، باحث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي عن مشروعه تطوير وتصنيع وحدات إنتاج البيوتشار "الكربون الحيوي" من المخلفات الزراعية الناعمة والذي يساهم في تحسين التربة وترشيد إستهلاك مياه الري.

كانت جمعية تكنوبول موسكو، برعاية وزارة الصناعة والتجارة الروسية، قد أعلنت نتائج فعاليات المنتدى الدولي للمخترعين بروسيا “IN HUB 2022" ضمن مسابقة الابتكار التي عقدت بمشاركة ألف متقدم، وتم اختيار 200 ابتكارا فقط، حيث حصل المخترعون المصريون الفائزون على 9 ميداليات من خلال 9 ابتكارات، فضلا عن حصولهم على جوائز خاصة، تتمثل في درع من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وميداليتين من السكك الحديدية الروسية.