بورتو يثأر من بروج برباعية في عقر داره ويتمسك بآمال البقاء بدوري أبطال أوروبا

تمسك فريق بورتو البرتغالي بحظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصارا كاسحا 4 / صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ورغم الخسارة، بقي بروج، الذي ضمن تأهله رسميا لدور الـ16 في البطولة، متربعا على الصدارة، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أمام بورتو، صاحب المركز الثاني.

ويحتل أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، قبل لقائه مع ضيفه بايرليفركوزن الألماني، متذيل الترتيب بثلاث نقاط، بالجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب (جان برايدال)، افتتح مهدي طارمي التسجيل لمصلحة بورتو في الدقيقة 33، قبل أن يهدر نوا لانج ركلة جزاء لمصلحة بروج في الدقيقة 51.

وجاء عقاب الفريق البرتغالي، الفائز باللقب عامي 1987 و2004، سريعا على ضياع ركلة جزاء بروج المهدرة، بعدما أضاف لاعبه إيفانيلسون الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وأضاف ستيفن أنتونيس الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 60، قبل أن يعود طارمي لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70.

بهذا الفوز، رد بورتو اعتباره من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام بروج في لقائهما الذي جرى بمرحلة الذهاب في المجموعة بالبرتغال.