وزيرة الخارجية الألمانية تعلن اعتزامها مواصلة تقييد العلاقات مع إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اعتزامها مواصلة تقييد العلاقات مع إيران بسبب طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع حركة الاحتجاجات هناك.

وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر، في بيان اليوم الأربعاء إن من الممكن أن تسير العلاقات الثنائية بين برلين وطهران "على ما هي عليه"، مشيرة إلى أن من المنتظر فرض قيود إضافية أخرى على الصعيد الوطني في ألمانيا وذلك إلى جانب العقوبات التي تم إقرارها على صعيد الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر الاستمرار في تخفيض العلاقات الاقتصادية المقيدة بالفعل، وذلك فيما يتعلق بالعلاقات التجارية القائمة مع بنوك إيرانية.

وتأتي التوترات على خلفية تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات الجماعية المناهضة للنظام في إيران والتي انطلقت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء تحفظ شرطة الأخلاق عليها بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الإسلامي.

وكانت الشابة ماتت في السادس عشر من ايلول/سبتمبر الماضي، ومنذ وفاتها يتظاهر آلاف الأشخاص ضد النهج المتشدد للحكومة في إيران.