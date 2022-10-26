وزير الخارجية يستعرض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ مع نظيره الجامبي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مامادو تنجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج، خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي للفرانكوفونية الذي يعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في ملفات السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بقضايا القارة الإفريقية، حيث قام الوزير شكري باستعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

وحرص وزير الخارجية على استعراض أولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر مؤكدا أهمية الخروج بنتائج تُعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات، وأن يمثل محطة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك توفير التمويل والوفاء بالإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين بحثا سبل معاونة جامبيا في تنظيم قمة منظمة التعاون الإسلامي المقرر أن تستضيفها خلال العام الجاري، فضلاً عن استعراض دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء القدرات الجامبية في مختلف المجالات بما فيها إعداد الكوادر الدبلوماسية وبحث إمكانية النظر في التعاون في تأسيس معهد للدراسات الدبلوماسية.

من جانبه، أشاد وزير خارجية جامبيا بالتعاون القائم في مجال الصحة والرعاية الطبية وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات الطبية بما في ذلك تجهيز مستشفى جامبيا بأحدث الأجهزة والمستلزمات اللازمة، وكذلك قرب الانتهاء من تجهيز المستشفى المصري في مدينة بانجول، فضلاً عن عقد دورات تدريبية للأطباء الجامبيين والكوادر الطبية المعاونة بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

كما قدم شكره لمصر على تأسيس مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامبيا بالتعاون بين الأزهر الشريف والأمانة العامة للتعليم العربي والإسلامي، وإيفاد 8 مبعوثين أزهريين إلى جامبيا سنوياً.