النائب عماد خليل ينتقد نقص الأطباء في الوحدات الصحية

انتقد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشكلة نقص الأطباء.

وتحدث خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال توجيه طلبات الإحاطة لوزير الصحة والسكان، عن غياب الأطباء عن الوحدة الصحية في بني سويف.

وقال خليل: "لو تواجد طبيب يكون مرة في الأسبوع ويكون مشرف على مجموعة من الوحدات الصحية وليس وحدة واحدة"، مضيفًا "بعض الأدوية انتهت صلاحيتها بسبب غياب الأطباء".

وأكد عدم وجود إشراف ومتابعة لأطباء الوحدات الصحية في القرى.

وتطرق خليل إلى مشكلة تكليف الأطباء وتوزيعهم على مستوى الجمهورية، متسائلا: "على أي أساس يتم توزيع تكليف الأطباء؟ يكون مقيم في القاهرة وتكليفه في قنا، على أي أساس؟".