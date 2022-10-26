وزير الخارجية البريطاني: سوناك ربما يرجئ طرح خطة اقتصادية لما بعد نهاية أكتوبر

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك ربما يرجئ موعد طرح خطة اقتصادية، كان مقررا طرحها في 31 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة له لمواءمتها مع أجندته.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مسؤولي الخزانة بقيادة وزير الخزانة جيرمي هنت يعملون على وضع صيغة نهائية لما يطلق عليه خطة نقدية متوسطة المدى في الوقت المناسب.



وكان وزير الخزانة السابق كواسي كوارتنج، قد أعلن عن هذه الخطة الشهر الماضي، لتهدئة الأسواق التي أصابها الاضطراب بسبب استراتيجيته السابقة لخفض الضرائب، التي ألغاها هنت بصورة كبيرة.



وقال كليفرلي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه بعد تولى سوناك منصب رئيس الوزراء أمس الثلاثاء، فإنه ربما يحتاج المزيد من الوقت.



ويعد كليفرلي أبرز مسؤولي حكومي يلمح إلى أنه ربما يتم إرجاء إعلان الخطة.