مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيمه

كشف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، عن لجنة تحكيم مسابقتيه للأفلام التي لا تزيد مدتها عن الـ5 والـ10 دقائق، والمشاركة في دورته المقرر انطلاقها برئاسة الدكتور أسامة أبونار في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل بالعين السخنة.

ويترأس اللجنة المخرج السنغالي العالمي موسى توريه، وتضم في عضويتها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والبروفيسور أرسين أركاليان من أكاديمية يارفيان بأرمينيا، والمخرج العالمي الفرنسي جزائري الأصل حميد بن عمره، والموزعة والمنتجة والمخرجة المغربية إيمان مصباحي، وهاني الملا الرئيس التنفيذي لجمعية السينما السعودية، والكاتب والسيناريست العراقي حامد المالكي.

وأعرب المخرج حميد بن عمرة، عن سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان، مؤكدا أنه شارك بأفلامه في مهرجانات مصرية مثل القاهرة، وأنه على المستوى الشخصي من المرتبطين بمصر وجدانيا وفنيا، ويأمل في القريب العاجل تنفيذ عمل مشترك مع سينمائيين مصريين.

وقال هاني الملا، إن صعوبة الأفلام القصيرة جدا تقابلها مسئولية كبيرة أيضا في لجان تحكيمها، خاصة وأن المنافسة بين الأفلام تتسم بالندية؛ لأنها تتميز بالمستوى الفني العالي لقلة زمنها الذي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

ومن جانبه، أكد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان، أن إدارة المهرجان راعت التنوع في اختيار أعضاء لجنة التحكيم؛ لإثراء نشاط اللجنة في اختيار الأفلام الفائزة بالجوائز، وأن اللجنة تضم صناع أفلام من جنسيات مختلفة من الشرق والغرب والجنوب، وجميعهم ينتمون لمدارس سينمائية مختلفة، والفائز بهذا الاختلاف هو المهرجان وصناع الأفلام المشاركة بحيث سيؤدي هذا التنوع الي مفاجأت في قائمة الأفلام الفائزة وهو مانتوقعه من اللجنة.

وأوضح أشرف سرحان المدير الفني للمهرجان، أن اللجنة تضم عناصر فنية دولية مهمة لها ثقلها في مجال السينما سواء كصناع أو يتولون إدارة مهرجانات أوجمعيات سينمائية حققت رصيدا عالميا ملحوظا، وأن المهرجان حرص منذ البداية على تشكيل لجنة بمستوى دولي لإيماننا الشديد أن الفيلم القصير هو مستقبل صناعة السينما، وفي نفس الوقت هو الأصعب في تنفيذه؛ لذلك كان لزاما علينا أن تكون اللجنة على مستوى مميز.