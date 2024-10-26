حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة إسرائيلية لإخلائها: أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة لقواتنا



في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها على جبهة لبنان لإعادة سكان الشمال حسبما أعلنت السلطات، أقدم حزب الله على توجيه تحذير لسكان 25 مستوطنة إسرائيلية مطالبًا بإخلائها، في مؤشر على احتدام المعارك.

وخاطب حزب الله، المقيمين في المستوطنات الوارد ذكرها في بيانه، قائلا: «يُطلَب منكم الإخلاء فورا.. مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية».

وهذه المستوطنات هي كريات شموتة، ويسود هاعملاه، وأييليت هاشاحر، وحتسور هجليليت، وكرميئيل، ومعالوت ترشيحا، وإيفين مناحيم، ونهاريا، وروش بينا، وشامير، وشاعل، وميرون، وكابري، وأبيريم، ودلتون، ونفي زيف، وكتسرين، وكفار حنانيا، ومانوت، وبيت هاعيمك، وكفار فراديم، وحراشيم، وبيريا، وكدمات تسفي، وبار يوحاي.

ومع احتدام المعارك، أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل خمسة جنود في معارك جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

كما أعلن مقتل 52 ضابطا وجنديا بنيران صديقة وحوادث عملياتية، في حين أصيب 1152 عسكريا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية الحرب في الثامن من أكتوبر من العام الماضي.