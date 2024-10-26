وكالة إيرانية: إسرائيل استهدفت عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية، جانبًا من تداعيات الهجوم الجوي الذي تشنه إسرائيل على طهران، ردًا على هجوم صاروخي نفذته إيران قبل أسابيع.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن إسرائيل استهدفت عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران.

يأتي هذا فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلًا عن مصادر إغاثية بطهران، قولها إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلًا.

في حين تحدثت القناة 12 الإسرائيلية، عن أنه لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران منذ أكثر من ساعة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران وسوريا بأن انفجارات قوية سمعت في إيران وقرب العاصمة السورية في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن دوي انفجارات قوية سمع في محيط العاصمة طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن مصدر الانفجارات.

وقالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن دوي انفجارات سمع أيضا في مدينة كرج المجاورة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، بدء تنفيذ هجوم وصفه بأنه موجه، ضد ما قال إنها أهداف عسكرية في إيران ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي عبر حسابه على منصة إكس، إن قواتهم على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث تتابع التطورات من إيران ووكلائها، وفق تعبيره.

وأوضح أنه يتم إجراء تقييم متواصل للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.