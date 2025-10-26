مقتل 5 جنود باكستانيين في هجمات عبر الحدود من أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 5 جنود باكستانيين في هجمات عبر الحدود من داخل أفغانستان، في أحدث تصعيد للعنف على الحدود المضطربة بين البلدين، بحسب ما أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد.

وقالت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني إن مجموعتين كبيرتين من المسلحين حاولتا التسلل من موقعين مختلفين على الحدود الأفغانية-الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 25 مسلحا، بينهم أربعة انتحاريين، قتلوا خلال المواجهات.

وتأتي الهجمات عبر الحدود، وهي مصدر توتر مزمن بين إسلام آباد وكابول، في وقت يجتمع فيه مسؤولون من البلدين سرا في إسطنبول لإجراء محادثات حول إرساء سلام دائم عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهد البلدان أسوأ اشتباكات حدودية منذ عقود، قبل أن يتم التوصل إلى هدنة بوساطة قطرية في الدوحة . وبدأت الجولة الثانية من المحادثات أمس السبت، فيما حذرت إسلام آباد من أن فشلها قد يؤدي إلى "حرب مفتوحة". ولا يزال من غير الواضح مدة استمرار المفاوضات في إسطنبول.

وقال الجيش إن توقيت محاولات التسلل هذه "يثير الشكوك حول نوايا الحكومة الأفغانية المؤقتة فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات المنطلقة من أراضيها".

وأشار الجيش إلى اتفاق الدوحة، داعيا الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى "الوفاء بالتزاماتها ومنع استخدام أراضيها في أعمال عدائية ضد باكستان".

وفي الوقت ذاته ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحل الصراع بين باكستان وأفغانستان "بسرعة كبيرة".

وفي تصريحات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قال ترامب إن إدارته أنهت ثمانية حروب خلال ثمانية أشهر، مضيفا: "سمعت أن باكستان وأفغانستان بدأتا صراعا جديدا، لكنني سأتولى حله بسرعة كبيرة".