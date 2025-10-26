ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 10%

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم السبت إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على واردات السلع الكندية بنسبة 10% إضافية بسبب إعلان تلفزيوني مناهض للرسوم الجمركية بثته مقاطعة أونتاريو.

واستخدم الإعلان كلمات الرئيس الأسبق رونالد ريجان لانتقاد الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أثار غضب ترامب الذي قال إنه سينهي المحادثات التجارية مع كندا.

وكان رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد قد قال إنه سيسحب الإعلان بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكن الإعلان عرض ليل الجمعة خلال المباراة الأولى من نهائيات كأس العالم لكرة القاعدة "البيسبول".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أثناء سفره على متن طائرة الرئاسة إلى ماليزيا: "كان من المفترض سحب إعلانهم، على الفور، لكنهم سمحوا بعرضه الليلة الماضية خلال بطولة العالم للبيسبول، مع علمهم بأنه كان احتيالا".

وأضاف: "بسبب تحريفهم الخطير للحقائق، وعملهم العدائي، أنا أزيد التعريفة الجمركية على كندا بنسبة 10% فوق ما يدفعونه حاليا".

ولم يتضح ما هي السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لفرض هذه الرسوم الإضافية على الواردات. ولم يرد البيت الأبيض حتى الان على طلب للتعليق حول موعد سريان الزيادة البالغة 10%، وما إذا كانت ستطبق على جميع السلع الكندية.

وتضرر الاقتصاد الكندي بشدة من رسوم ترامب الجمركية، ويحاول رئيس الوزراء الكندي مارك كارني العمل مع ترامب لخفضها. ويذهب أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وتعبر الحدود سلع وخدمات بقيمة تقارب 6ر3 مليار دولار كندي (7ر2 مليار دولار أمريكي) يوميا.

ولم يرد متحدث باسم كارني حتى الآن على طلب للتعليق.