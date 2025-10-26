محافظ كفرالشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي بالديوان العام

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي الجديد بديوان عام المحافظة؛ تمهيدًا لافتتاحه قريبًا في إطار توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في ضوء ما حققته الدولة من تقدم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من نظم المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة، وبحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد الأشقر، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية من خلال بنية معلوماتية متطورة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المركز سيساعد في تحقيق زمن استجابة أسرع، ومستوى أداء متميز، ودفع عجلة الابتكار في تطوير أساليب العمل لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.

وأوضح أن المركز يجهز بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية في سابقة هي الأولى من نوعها بمحافظة كفرالشيخ؛ بهدف تعزيز الاعتماد على المنظومات الإلكترونية في ميكنة الخدمات الحكومية والاستغناء عن المعاملات الورقية، دعمًا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في دعم متخذي القرار، ووضع الخطط المستقبلية، واستحداث برامج تلبي احتياجات العمل.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مركز التحول الرقمي الجديد يجسد رؤية القيادة السياسية نحو مستقبل قائم على الريادة والتميز في جودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مفهوم الدولة في ميكنة وربط الخدمات الحكومية بالمواطنين في أسرع وقت ممكن، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وتضم الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عددًا من الإدارات المتخصصة تشمل غرفة الحاسب الآلي المركزية، وإدارة الإحصاء، والبنية الأساسية، والنظم والتطبيقات، والإشراف على المراكز التكنولوجية، والرصد الميداني، بما يضمن التكامل بين الجهات المختلفة داخل منظومة العمل الحكومي الرقمي، وتوحيد الجهود في خدمة المواطنين وتطوير الأداء المؤسسي بالمحافظة.