ميليسا يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة وقد تشتد قوته إلى الخامسة

اشتدت قوة إعصار "ميليسا" ليتحول إلى إعصار كبير من الفئة الرابعة، مع احتمالية أن تشتد قوته ليتحول إلى عاصفة شديدة القوة من الفئة الخامسة، مساء اليوم الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ومهددا بإحداث فيضانات كارثية في شمال منطقة الكاريبي، بما في ذلك هايتي وجامايكا، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأضاف المركز أنه من المرجح أن يصل إعصار "ميليسا" إلى الساحل الجنوبي لجامايكا، باعتباره إعصارا قويا مساء غد الإثنين أو صباح بعد غد الثلاثاء، وحث سكان الجزيرة على التوجه فورا إلى الملاجئ.

وقال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس: "أنصح سكان جامايكا بالتعامل مع هذا التهديد المناخي بجدية. واتخذوا جميع الإجراءات لحماية أنفسكم."

ويقع مركز إعصار ميليسا على بعد نحو 110 أميال (180 كيلومترا) جنوب - جنوب شرق كينجستون في جامايكا، وحوالي 280 ميلا (445 كيلومترا) جنوب - جنوب غرب جوانتانامو في كوبا، صباح اليوم الأحد.

وأعلن مركز الأعاصير أن أقصى سرعة للرياح المستمرة بلغت 140 ميلا في الساعة (220 كيلومترا في الساعة) ويتحرك غربا بسرعة 3 أميال في الساعة (5 كيلومترات في الساعة).