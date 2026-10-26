محافظ القليوبية يستقبل وزير الصحة لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية من مدينة العبور

استقبل الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، بمدينة العبور، لإطلاق الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك من داخل مدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لغات، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.

وتستمر الحملة على مدار ثلاثة أسابيع، وتستهدف على مستوى الجمهورية تطعيم نحو 21 مليون طفل من المصريين وغير المصريين، في الفئة العمرية من 9 أشهر حتى 10 سنوات، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية، وسد أي فجوات مناعية، ومنع إعادة توطن المرض، والحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها الدولة، خاصة بعد حصول مصر على إشهاد منظمة الصحة العالمية بخلوها من الحصبة والحصبة الألمانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة يشارك في تنفيذها أكثر من 75 ألفًا من فرق الأطباء والتمريض والمراقبين الصحيين والفرق المعاونة، من خلال 14 ألفًا و200 فرقة تطعيم، مع تجهيز 5 آلاف وحدة ومكتب صحة، و25 ألف مدرسة، و48 ألف حضانة، إلى جانب فرق طبية تغطي أماكن العبادة والنوادي والأسواق والمناطق النائية، لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة استعدت لتنفيذ الحملة من خلال تجهيز 854 فرقة تطعيم على مستوى المحافظة، تستهدف تطعيم نحو مليون و200 ألف طفل وطفلة من المصريين وغير المصريين، موضحًا أن الفرق تضم 201 فرقة ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، و653 فرقة متحركة تعمل بالمدارس والمعاهد الدينية ومراكز الشباب والنوادي، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالمدن والقرى والعزب والمناطق النائية.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق الكامل بين مديرية الشؤون الصحية ومديريتي التربية والتعليم والأزهر الشريف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تجهيز مواقع التطعيم الثابتة والفرق المتحركة، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الصحية وضوابط حفظ ونقل اللقاحات، والحفاظ على سلسلة التبريد وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة اللقاحات وكفاءتها.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية لانتظام عمل فرق التطعيم والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية وحث أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم، مؤكدًا أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الحملة والحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم.

وأوضح محافظ القليوبية أن الأسبوع الثالث من الحملة سيشهد تكثيف متابعة الأطفال المتغيبين عن التطعيم، من خلال المرور على المنازل للتأكد من حصول الأطفال المستهدفين على الجرعات المقررة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والاستعانة بالرائدات الريفيات لتوعية الأسر وتوجيه الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم إلى أقرب مركز طبي أو وحدة صحية أو موقع تطعيم معتمد للحصول على الجرعة، مؤكدًا أن التطعيم يتم داخل المواقع المخصصة والفرق المعتمدة، وليس داخل المنازل.

وخلال إطلاق الحملة، حرص وزير الصحة والسكان ومحافظ القليوبية على الاطمئنان على الأطفال وتشجيعهم أثناء تلقي الجرعات، والتأكيد على أهمية استمرار الحملات الصحية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز المناعة المجتمعية.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد الوزير والمحافظ مركز طبي الإسكان القومي بالحي الثامن بمدينة العبور، لمتابعة انتظام سير العمل بغرف التطعيم وأماكن الانتظار، والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الخدمات اللازمة لتقديم التطعيمات بسهولة ويسر، مع التأكيد على أهمية تكثيف الأنشطة التوعوية وتوزيع الكتيبات الإرشادية لرفع وعي المواطنين بأهمية التطعيم ومأمونيته.

يأتي ذلك بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.