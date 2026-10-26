وزير الصحة يبحث تطوير الجراحات الروبوتية وتوطين أحدث التقنيات الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع شركة «تكنوويف» المتخصصة في التكنولوجيا الطبية المتقدمة، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير الجراحات الروبوتية، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية وتوطين أحدث التقنيات الطبية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض المستجدات التنفيذية لإنشاء مركز متخصص لتدريب الأطقم الطبية على استخدام الروبوت الجراحي بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية المقترحة لتأهيل الكوادر الطبية على هذه التقنية المتطورة، مشيراً إلى أن الوزير تابع التجهيزات والأماكن المخصصة لتركيب الروبوتات الجراحية بمستشفى معهد ناصر.

وأكد المتحدث الرسمي الاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الروبوت الجراحي لتدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، تمهيداً لبدء تنفيذ البرامج التدريبية المستهدفة، لافتاً إلى أن الشهادات الممنوحة للمتدربين بعد اجتياز البرامج ستعتمد من المجلس الصحي المصري.

ولفت إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض يتضمن نماذج من العمليات الجراحية الدقيقة التي تُجرى باستخدام الروبوت الجراحي في مختلف التخصصات، والتقنيات المستخدمة في تنفيذها، مؤكداً أن تطبيق هذه الجراحات يدعم رفع كفاءة الأداء الجراحي ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خاصة في العمليات الدقيقة.