 مصرع شاب بطلق ناري خلال الاحتفال بفوز نائب فى الأقصر - بوابة الشروق
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مصرع شاب بطلق ناري خلال الاحتفال بفوز نائب فى الأقصر

أرشيفية
أرشيفية
حمادة عاشور
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 3:38 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 3:38 ص

لقي شاب مصرعه بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء مشاركته في الاحتفالات التي أقيمت بقرية منشأة العماري لفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب.

وكان اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطاراً يفيد مقتل "ن.ن.أ" يبلغ من العمر 17عاماً، من منطقة منشأة العماري متأثراً بإصابته بطلق ناري أثناء جلوسه في الاحتفالات التي أقيمت احتفالا بفوز أحد المرشحين لمجلس النواب، وسط إطلاق نار من بعض الحاضرين خرج طلق ناري عن طريق الخطأ، ليصيب المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى الأقصر العام، إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه ونقله إلى مشرحة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

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