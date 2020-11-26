 وزيرة التضامن الاجتماعي تصل الوادي الجديد.. وتتفقد حديقة 30 يونيو - بوابة الشروق
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وزيرة التضامن الاجتماعي تصل الوادي الجديد.. وتتفقد حديقة 30 يونيو

عمرو بحر
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:44 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:44 م

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وذلك فى بداية زيارتها للمحافظة، اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات.

وأشادت القباج، بالخدمات الترفيهية والرياضية التي تقدمها الحديقة كمتنفس حضاري للمواطنين يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي، وتنوع الأنشطة التي تتيحها الحديقة.

من جهته، أوضح الزملوط أن الحديقة تعد متنفسا ترفيهيا اجتماعيا ثقافيا، حيث تم تصميم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخيه والثقافية على مستوى الجمهورية، لزيادة وعي الشباب ثقافياََ وتاريخيا والحفاظ على التراث الواحاتي.

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