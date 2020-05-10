التشيك تسجل 4931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التشيكية تسجيل 4931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، و50 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الخميس، أن عدد الحالات الجديدة يقل بقرابة 900 حالة عن اليوم الذي يسبقه ويقل بـ600 حالة عن الأسبوع الماضي.

وتابع الراديو أن 5413 شخصا يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج بينهم 815 في حالة حرجة، وذلك حتى أول من أمس الثلاثاء.. وتخطى إجمالي الحالات 500 ألف حالة فيما تخطت الوفيات 7 آلاف منذ بداية الجائحة.

يذكر أنه من المقرر أن يجتمع طاقم العمل المركزي لإدارة أزمة "كورونا" في التشيك، يوم الأحد، لتقييم التطورات. وكان رئيس اللجنة وزير الداخلية يان هاماتشيك صرح أن انتشار الفيروس لم يتباطأ بشكل كاف للنظر في تخفيف القيود إذ لا زالت مناطق محددة تسجل عدد إصابات مرتفع.