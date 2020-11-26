فرنسا تسمح بالسفر للخارج اعتبارا من منتصف ديسمبر وتستعد للقاح كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنه سيكون من الممكن السفر إلى الخارج اعتبارا من 15 ديسمبر، حيث تخطط الحكومة لرفع أحدث إغلاق تم فرضه بسبب فيروس كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كاستكس القول في بيان إعلامي في باريس اليوم الخميس إنه على المسافرين التحقق من الوضع الصحي في بلد المقصد قبل السفر.



وقال كاستكس إن منتجعات التزلج سوف تكون مفتوحة خلال فترة العطلة، لكن مصاعد التزلج سوف تظل مغلقة.



كما أشار إلى أن الحكومة سوف تعرض بالتفصيل استراتيجيات التطعيم والفحوص الخاصة بكورونا الأسبوع المقبل.



من ناحيته، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن الحكومة تنتظر التوصيات الأولية من الهيئة العليا للصحة فيما يتعلق بأولويات التطعيم التي يتوقعها بنهاية الشهر.