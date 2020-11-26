هوفنهايم يتأهل لدور الـ32 بالدوري الأوروبي بثنائية في سلوفان ليبيرتش

صعد فريق هوفنهايم الألماني لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه سلوفان ليبيرتش التشيكي في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية عشر من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز ريد ستار الصربي 2 / صفر على مضيفه جينت البلجيكي.

ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 12 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه ريد ستار، الذي بات على أعتاب الصعود للدور المقبل.

احتل سلوفان ليبيريتش المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل جينت قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، لتتلاشى آماله تماما في استكمال مشواره بالبطولة.

وافتتح كريستوف بومجارتنر التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 77، فيما أضاف أندري كراماريتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

في اللقاء الآخر، تقدم ريد ستار بهدف حمل توقيع نيكوش بيتروفيتش مبكرا في الدقيقة الثانية، ثم أحرز نيمانيا ميلونوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 58.