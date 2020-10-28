وزير الصحة البريطاني يعلن نظام المستويات في إنجلترا بعد الخروج من الحجر الصحي

حدد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، المناطق التي ستخضع لأشد قواعد الإغلاق المحلي في إنجلترا، بعد خروج البلاد من فترة الحجر الصحي المفروض على مستوى البلاد، في الثاني من ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تواجه الدولة من جديد "نظام المستويات"، الذي يتراوح بين المستويات (الاول والثاني والثالث)، حيث يبدأ من المستوى الأول الذي يتضمن فرض القواعد الاكثر مرونة.

وتشمل تلك القواعد السماح لما يصل إلى ستة أشخاص بالالتقاء داخل منازل أشخاص آخرين وفي أماكن مفتوحة، وممارسة أغلب الأنشطة التجارية، واستمرار عمل الحانات والمطاعم، طالما أنها توفر خدمة تقديم الطلبات على الموائد.

وقال هانكوك أمام البرلمان البريطاني اليوم الخميس، إن المدن الواقعة في شمال ووسط البلاد، والتي تتضمن مانشستر وبرمنجهام وليستر، ستواجه القيود الاكثر صرامة، وذلك ضمن ما يسمى بالـ "المستوى الثالث"، بينما ستخضع لندن لـ "المستوى الثاني".

وأضاف هانكوك إن أعداد حالات الدخول إلى المستشفيات انخفضت بنسبة سبعة بالمئة، كما انخفضت حالات الإصابة بنسبة 19% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يتم إعادة النظر في الإجراءات الجديدة في غضون أسبوعين.