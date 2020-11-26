قطر للاستثمارات تشتري 10% من بورصة إسطنبول

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن صندوق الأصول التركي وهيئة قطر للاستثمارات وقّعا على مذكرة تفاهم لتحويل 10 % من بورصة إسطنبول لقطر".



وكشفت عن "التوقيع على اتفاق بين تركيا وقطر لبيع شركة الشرق الأوسط لإدارة موانئ أنطاليا".



كما أبرمت تركيا وقطر 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.



وتضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.



كما وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، البيان الختامي لاجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.



ويقوم أمير قطر بزيارة إلى تركيا للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا.



وكان السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو، قد كشف عن أنه سيتم توقيع أكثر من 8 اتفاقيات جديدة بين بلاده وقطر خلال الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة الذي يعقد اليوم الخميس في أنقرة.



ومن الاتفاقيات التي توقعها البلدين حسب السفير كوكصو اتفاقية “الأنشطة الترويجية المشتركة في مجال المناطق الحرة”، موضّحا أنّ “وجود منطقة حرة تركية في قطر سيكون بمثابة نقطة تحوّل كبيرة للعلاقات التجارية المميزة بين البلدين، وستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى قطر، وتخلق المزيد من فرص العمل بينهما”، علما أن قطر بلد مستورد للعمالة بالكامل ما يعني أن فرص العمل التي يتحدّث عنها السفير ستكون متاحة لليد العاملة التركية فقط.