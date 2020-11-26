استئناف محاكمة ساركوزي بعد إمكانية مثول مدعي عليه أمام القضاء الفرنسي

أفاد تقرير إخباري، اليوم الخميس، بأن محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي في قضية فساد، سوف تُستأنف بعد الإعلان عن إمكانية مثول أحد المدعي عليهم، جيلبرت أزيبيرت، أمام القضاء.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، إنه تم تعليق المحاكمة يوم الاثنين عقب طلب من أزيبيرت لدواع صحية.

ووجد رأي طبي الآن أن المحامي جيلبرت أزيبيرت يستطيع المثول أمام القضاء، وأن جلسة المحكمة سوف تستأنف يوم الاثنين، بحسب ما ذكرته فرانس برس من قاعة المحكمة.

يشار إلى أن ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب محاميه لفترة طويلة، بالإضافة إلى تيري هيرزوج الذي يحاكم أيضًا في القضية.

وتردد أن ساركوزي حاول في عام 2014 رشوة أزيبيرت؛ للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وأزيبيرت هو محامٍ عام سابق في محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد.

وينفي ساركوزي الاتهامات، ولكن في حال تم إثباتها فسوف يواجه كل من المتهمين ما يصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو.