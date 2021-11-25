تنشيط السياحة: استراتجيتنا تقوم على الفعاليات تحت شعار مصر النابضة

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، إنّ استراتجية التنشيط تنتهج نهجًا جديدًا شعاره الفعاليات تحت مسمى "مصر النابضة" وذلك عبر احتفاليات وفعاليات من كل الأنواع رياضيًّا وثقافيًّا وفنيًّا.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الخميس: "أهمية هذه الفعاليات على كل الأصعدة أن السائح عندما يأتي لمصر لا تقتصر رحلته فقط على المشاهدة بل أن يجد شيئًا يفعله عبر هذه الفعاليات".

وأشار إلى أنّ الفعاليات الكبرى مثل حفل افتتاح طريق الكباش وقبله حفل نقل المومياوات الملكية ترسخ لأمرين في غاية الأهمية، وهما أنّ مصر بلد أمن وثانيهما أن الدولة لديها قدرة كبيرة على تنظيم الاحتفاليات الكبرى.

وأوضح أنّ احتفالية طريق الكباش أهم حدث ترويجي للسياحة والحضارة المصرية وللأقصر بما تملكه من مقومات سياحية من السوق التقليدي والرحلات النيلية والبالون الطائر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، حفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.