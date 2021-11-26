الاتحاد الأوروبي تدرس تقييد السفر من جنوب قارة أفريقيا جراء سلالة جديدة لكورونا

ذكرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنها ترغب في تقييد السفر الجوي من جنوب القارة الأفريقية إلى التكتل جراء مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا، عقب خطوات مماثلة أعلنتها بريطانيا وإسرائيل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "سوف تقترح، بتنسيق وثيق مع الدول الأعضاء، لتفعيل المكابح الطارئة لوقف السفر الجوي من منطقة جنوب القارة الأفريقية جراء سلالة B.1.1.529".

وأعلنت الدول الأعضاء إيطاليا وألمانيا والنمسا قيودا جديدة على الرحلات الجوية.

تأتي الخطوة بعد يومين من إعلان منظمة الصحة العالمية عن السلالة الجديدة على أنه أحد "الطفرات قيد المتابعة".

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن الأمر سوف يستغرق أسابيع قليلة لمعرفة المزيد وتقرير وما إذا كان يجب تصنيفها على أنها "طفرة محط اهتمام" أو "طفرة مثيرة للقلق " ويجب إطلاق عليها اسم يوناني مثل دلتا.

وجرى رصد سلالة B.1.1529 الجديدة في جنوب القارة الأفريقية. وجرى تأكيد إصابات بهذه السلالة في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وهونج كونج، بحسب وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء.

وحظر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الخميس السفر إلى الدول التي تم اكتشاف السلالة بها، ويبحث تعليق رحلات الطيران القادمة من هذه الدول.

وقررت بريطانيا بالفعل، وبشكل مؤقت، حظر رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة بسبب مخاوف انتشار السلالة الجديدة.

وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الجمعة أن بلاده قررت تصنيف دولة جنوب أفريقيا كمنطقة متغاير كورونا، بسبب المتغاير الجديد B.1.1.529 ، مضيفا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة، موضحا أنه لن يُسمح لشركات الطيران سوى بإعادة المواطنين الألمان من هناك إلى ألمانيا.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا أنه سوف يتم منع الدخول من جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وإسواتيني.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة النمساوية فرض قيود مماثلة على غير النمساويين القادمين من نفس البلاد فيما جرى "حظر (السفر) بشكل أساسي)، بحسب بيان صحفي.