توجه الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، بالتهنئة إلى الشعب المصري على نجاح احتفالية طريق الكباش، مؤكدًا أنها احتفالية مبهرة تليق باسم مصر في المحافل الدولية المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الخميس، أن وزارة السياحة والآثار تنفذ خططًا طموحة للوقوف على تطوير المواقع بشكل جدي وتقديم الخدمات للزوار في كل المواقع الأثرية، إضافة إلى القيام بأعمال الحفائر والاكتشافات والترميم.

وأشار إلى أن أعمال الحفائر والاكتشافات والترميم من شأنها الحفاظ على المواقع الأثرية واستمرار تطويرها على مدار السنوات؛ كنوع من التطور ومواكبة كل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بإدارة المواقع الأثرية.

وذكر مدير عام آثار الكرنك، أن تطوير طريق المواكب الكبرى يشمل المنظومة كلها؛ لأنه حول الأقصر لواحدة من المتاحف العالمية المفتوحة في العالم، موضحًا أنه يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر.

ولفت إلى تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية منذ أمس، وتقديم خدمات مختلفة للزوار كاللوحات الإرشادية وخدمات المبيعات لبعض المشروبات والاستراحات؛ من أجل تقديم خدمة لائقة تليق بالمردود الثقافي الكبير الذي تتجه مصر نحوه حاليا.

وأكد أن عناصر الإبهار في الآثار المصرية متنوعة ومتعددة، مضيفًا: «نستقبل الزوار في الكرنك والعديد ينبهر بضخامة المعابد وكيفية بنائها ودقة لنقوش، واستخدام تكنولوجيا هامة مركبة وفعالة بشكل كبير في البناء والعلوم المختلفة، والبعص يتخيل أنها ليست حضارة من صنع الإنسان».

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.