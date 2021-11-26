تايوان: 12 حالة إصابة جديدة بكورونا ولا حالات وفاة

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اليوم الجمعة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها كانت قادمة من الخارج ، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم أربعة تايوانيين وثمانية أجانب، جاءوا من فيتنام وإندونيسيا، ووصلوا إلى تايوان في الفترة من 11 حتى 25 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان إجمالي 16 ألفا و566 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 14 ألفا و426 حالة إصابة محلية، منذ 15 مايو الماضي ، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أنه مع عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس، عند 848 تم تسجيلها منذ مايو الماضي عدا 12حالة وفاة.