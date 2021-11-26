مبادرات يومية لمحو الأمية والتطعيم بلقاح كورونا في كفر سعد ضمن حياة كريمة

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص، بديوان عام محافظة دمياط، مبادرة "كفر سعد بلا أمية" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومديريات الصحة والتضامن والأوقاف، والتربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات، مبادرة "كفر سعد بلا أمية"، التي بدأت بفتح 7 فصول بقرى المرابعين واللوزي، والإبراهيمية القبلية، وأبو عدوي، و كفر المنازلة، إلى جانب عقد ندوات وبرامج يومية، في ضوء جلسات الدوار التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص والجهات الشريكة.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هذه المبادرة، تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، "حياة كريمة" ويشترك فيها عدة جهات منها وزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة، والتضامن، وتشمل المبادرة ندوات عن الترابط الأسري ودوره في مواجهة ظواهر العنف في المجتمع، ويتم تنفيذها بشكل يومي بقرى مركز كفر سعد، وكذلك فرق تطعيم بلقاح فيروس كورونا، للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين، لمجابهة انتشار فيروس كورونا، و الحفاظ على سلامة المواطنين.