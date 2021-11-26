 ريد كاربت القاهرة السينمائي.. ظافر العابدين عن تكريم نيللي: «نحبها برشا في تونس» - بوابة الشروق
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ريد كاربت القاهرة السينمائي.. ظافر العابدين عن تكريم نيللي: «نحبها برشا في تونس»

ظافر العابدين
ظافر العابدين

نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 8:08 م
قال الفنان التونسي ظافر العابدين، إنه سعيد بالفنانة نيللي مهنئا إياها على التكريم الرسمي من قبل المهرجان، ذاكرا باللهجة التونسية: «نحبها برشا في تونس».

وأضاف خلال لقائه على هامش ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاحه، مساء اليوم الجمعة، أنه سعيد بتجربته في الإخراج بفيلم "غدوة" والذي ينافس ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأوضح أن تجربة الإخراج ممتعة، وتختلف عن التمثيل، مؤكدًا أنه يمتلك الأفكار الجديدة التي سيقدمها مستقبلا كمخرج.

وتابع: «وجهة نظر المخرج مهمة جدًا، والتصوير أيضًا يوصل الرسائل للمشاهد.. السينما عمل متكامل ويقوم على فريق العمل وروحه الواحدة».

تنطلق بعد قليل الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي وتستمر حتى الخامس من ديسمير المقبل، بمشاركة فنيين وسينمائيين من أكثر من 63 دولة.

وتشهد الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة "فاتن حمامة للتميز".

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