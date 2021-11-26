 متحور كورونا الجديد.. أمريكا تقيد السفر من منطقة الجنوب الأفريقى بسبب سلالة أوميكرون - بوابة الشروق
الجمعة 26 نوفمبر 2021 9:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

متحور كورونا الجديد.. أمريكا تقيد السفر من منطقة الجنوب الأفريقى بسبب سلالة أوميكرون

السفر في ظل الكورونا
السفر في ظل الكورونا
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:43 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:43 م
أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقيد السفر من دول منطقة الجنوب الإفريقي بسبب سلالة جديدة لفيروس كورونا أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذى لم تسمه القول إن تقييد السفر سيكون من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق ومالاوي.

وذكرت الوكالة أن الحظر لاينطبق على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بالولايات المتحدة.

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد وافقت فى وقت سابق من اليوم الجمعة على تعليق رحلات الطيران من سبع دول بمنطقة الجنوب الإفريقي، من أجل احتواء سلالة جديدة ربما تكون أكثر خطورة لفيروس كورونا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية.

واقترحت المفوضية الأوروبية تفعيل ما يطلق عليه بآلية "مكابح الطوارئ" لقواعد السفر المشتركة للتكتل بشأن فيروس كورونا في وقت سابق اليوم الجمعة. وتم التوقيع على الخطوة من جانب الدول الأعضاء في غضون ساعات.

وقالت المصادر إن الدول المعنية بالحظر هي بوتسوانا وإسواتيني، ليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك