أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقيد السفر من دول منطقة الجنوب الإفريقي بسبب سلالة جديدة لفيروس كورونا أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذى لم تسمه القول إن تقييد السفر سيكون من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق ومالاوي.



وذكرت الوكالة أن الحظر لاينطبق على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بالولايات المتحدة.



وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد وافقت فى وقت سابق من اليوم الجمعة على تعليق رحلات الطيران من سبع دول بمنطقة الجنوب الإفريقي، من أجل احتواء سلالة جديدة ربما تكون أكثر خطورة لفيروس كورونا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية.



واقترحت المفوضية الأوروبية تفعيل ما يطلق عليه بآلية "مكابح الطوارئ" لقواعد السفر المشتركة للتكتل بشأن فيروس كورونا في وقت سابق اليوم الجمعة. وتم التوقيع على الخطوة من جانب الدول الأعضاء في غضون ساعات.



وقالت المصادر إن الدول المعنية بالحظر هي بوتسوانا وإسواتيني، ليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوى.