مقتل 10 أشخاص في حريق بمبنى سكنى بإقليم شينجيانج الصيني

ذكرت السلطات الصينية، اليوم السبت، أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون، بعد نشوب حريق، في مبنى سكني، في مدينة "أورومتشي"، عاصمة إقليم "شينجيانج" بشمال غرب الصين.



وتظهر مقاطع فيديو، تم تداولها على الانترنت تصاعد ألسنة اللهب من نوافذ الطابق الـ15، بمبنى سكني. وكان الحريق قد نشب أمس الأول الخميس.



وتخضع أجزاء واسعة من إقليم "شينجيانج" للإغلاق منذ أكثر من 100 يوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.



وذكر العديد من السكان على مواقع التواصل الاجتماعي أن القيود عرقلت جهود الإنقاذ، حيث أعاقت الأبواب المغلقة فرار بعض الأشخاص من المبنى المحترق.



وترك البعض شققهم في وقت متأخر للغاية، أو لم يغادرونها على الإطلاق، خوفا من انتهاك قيود الإغلاق، طبقا للتقارير.



وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير أن رجال الإطفاء وصلوا في وقت متأخر إلى حد ما بسبب الأسيجة والسيارات، التي أغلقت الطريق.