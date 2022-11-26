 مونديال 2022.. ماكرون يشجع فرنسا باللغة العربية: هيا أيها الزرق - بوابة الشروق
السبت 26 نوفمبر 2022 9:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

مونديال 2022.. ماكرون يشجع فرنسا باللغة العربية: هيا أيها الزرق

هايدي صبري:
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:02 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:06 م
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة تحفيز باللغة العربية إلى منتخب بلاده بعد فوزه على الدنمارك (2-1) في إطار منافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وقال ماكرون، في منشور باللغة العربية على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

وتابع: "لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق!".

وبات المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية لكأس العالم، أول المتأهلين لدور الـ16.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعى بين منشور ماكرون باللغة الغربية والمواجهة المقبلة يوم الأربعاء مع المنتخب التونسي في ختام دور المجموعات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك