وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة تحفيز باللغة العربية إلى منتخب بلاده بعد فوزه على الدنمارك (2-1) في إطار منافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



وقال ماكرون، في منشور باللغة العربية على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".



وأضاف الرئيس الفرنسي: "تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".



وتابع: "لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق!".



وبات المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية لكأس العالم، أول المتأهلين لدور الـ16.



وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعى بين منشور ماكرون باللغة الغربية والمواجهة المقبلة يوم الأربعاء مع المنتخب التونسي في ختام دور المجموعات.



