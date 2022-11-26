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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديد بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 9:08 ص
ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية في مستوى 50 ألف إصابة، اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 52 ألفا و788 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 61 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و890 ألفا و488 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 52 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و330 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 478 حالة، بارتفاع 25 حالة عن اليوم السابق.

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