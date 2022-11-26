رئيس الوزراء العراقي يبحث مع رئيس الاتحاد الكردستاني ملف الأمن وتأمين الحدود العراقية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، خلال لقائه، اليوم السبت، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني ملف الأمن وتأمين الحدود العراقية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن مجلس الوزراء قوله، في بيان صحفي، إن " السوداني، استقبل طالباني وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع السياسية على المستوى الوطني، والجهود الحكومية المستمرة في تحقيق مستوى من الخدمات بجميع محافظات العراق".

وأاضاف أن "اللقاء شهد بحث أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وملف الأمن وتأمين الحدود العراقية وفق مقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".

وفي سياق مختلف، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ضرورة حفظ سيادة العراق.

وقال الأعرجي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "التقيت رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وبحثنا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأهمية الحفاظ على سيادة العراق وما تحقق من إنجازات أمنية، كما استعرضنا رؤية الحكومة للنهوض بواقع الدولة والمواطن".

وكان حيدر العبادي قد شغل منصب رئيس الوزراء العراقي في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018.