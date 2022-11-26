الرئاسة الأوكرانية: عودة 12 مواطنا أوكرانيا من الأسر في روسيا

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، عودة 12 مواطنًا أوكرانيًا من الأسر في روسيا، بينهم 9 جنود و3 مدنيين، كان أحدهم في عداد المفقودين.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إنه بعد "تبادل آخر لأسرى الحرب (مع روسيا)، تمكنّا من تحرير 12 من أفراد شعبنا، بينهم 4 من جنود البحرية، واثنين من الحرس الوطني، واثنين من حرس الحدود، وواحد من قوات الدفاع الإقليمي".

وأضاف يرماك أن "هناك أيضًا 3 مدنيين، زوجان من عائلة واحدة ورجل آخر كان قد تم اعتباره في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن العسكريين العائدين هم "ضابطين و7 تتنوع رتبتهم بين الجنود والرقباء".

وذكر يرماك أنه من بين القوات العسكرية العائدة من روسيا، هناك من كانوا يدافعون عن ماريوبول ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وجزيرة الأفاعي، لافتا إلى أنه بعودة هؤلاء الأسرى، فإن إجمالي الأسرى الأوكرانيين العائدين من روسيا خلال هذا الأسبوع بلغ 98 أوكرانيًا.

وأكد يرماك أن الحكومة الأوكرانية "تعمل على إطلاق سراح جميع أفراد الشعب.. نحن لا نتوقف.. أنا ممتن للجهود التي يبذلها مقر التنسيق بشأن معاملة أسرى الحرب".