روسيا تعلن استرداد 9 جنود من الأسر الأوكراني: واجهوا خطر الموت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عودة تسعة جنود روس إلى ديارهم بعدما تعرضوا لما سمته "خطر الموت" في الأسر الأوكراني.

وجاء في بين الوزارة: "في 26 نوفمبر ونتيجة للمفاوضات تمت إعادة 9 عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف حيث تعرضوا لخطر الموت في الأسر".

يشار إلى تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو بطائرة نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية.

ويحصل جميع المفرج عنهم على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس في 24 نوفمبر، إعادة 50 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في 24 نوفمبر، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.