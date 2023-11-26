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أفادت وكالة تاس الروسية، بأن حركة حماس سلّمت محتجزا روسيا لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

ونقلت الوكالة عن طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قولن إنّ حماس أطلقت سراح محتجزا يحمل الجنسية الروسية، ردا على جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الوكالة إلى أنّ حركة حماس لا تزال تحتجز امرأتين روسيتين في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّدت كل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي، تسلم الصليب الأحمر الدولي عدد من المحتجزين في قطاع غزة.

وأفرجت حماس، عن 13 إسرائيليا و3 فنلندنيين وروسيا ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي تتضمن أن تُفرج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وتسود حالة من الترقب لإتمام تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وعملية تبادل الأسرى التي أجريت منها مرحلتان سابقتان، تأتي في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتمتد لأربعة أيام، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وسط آمال بتمديدها لمزيد من الأيام.