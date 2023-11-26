صدمة في إسرائيل بسبب مشاهد تسليم القسام ثالث دفعات الأسرى والمحتجزين

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن رد الفعل في إسرائيل على المشاهد اللافتة لمقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء تسليم ثالث دفعات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين.

وكانت القسام قد سلّمت الدفعة الثالثة من الأسرى، للجنة الدولية للصليب الأحمر، في قلب مدينة غزة شمالي القطاع، في مشهد جماهيري مهيب وُصف بالمفاجئ.

وتعقيبا على هذه المشاهد، قالت قناة كان العبرية إن إسرائيل أصيبت بالصدمة بعد مشاهدة المركبات العسكرية ومقاتلي القسام في شمال غزة خلال تسليمهم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر.

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة توثّق جانبا من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وشوهد في هذه اللقطات، مقاتلو القسام وهم ينقلون الأسرى والمحتجزين ويسلمونهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة شمالي القطاع.

وجرت عملية التسليم وسط تجمع حاشد من قبل المواطنين الفلسطينيين، فيما أظهرت هذه اللقطات الحالة الودية في وداع الأسرى من قبل مقاتلي المقاومة.

جانب من تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/G2IRBjXwiv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 26, 2023

عملية تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى جرت في مدينة غزة شمالي القطاع، خلافا لما جرت العادة في الدفعتين السابقتين، حيث جرت عملية التسليم في جنوب قطاع غزة.

وجاءت عملية التسليم في شارع فلسطين بمدينة غزة، في جزء من مناطق سبق أن أعلن جيش الاحتلال أنه استطاع عزلها والقضاء على المقاومة فيها خلال المعارك البرية في شمال القطاع.