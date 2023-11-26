محافظ الشرقية يجتمع لبحث الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا موسعا؛ لبحث ومناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انطلاقها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا محافظ الشرقية، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، واللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية للشؤون المالية والإدارية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك في قاعة الاجتماعات بالديوان العام في محافظة الشرقية.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا تستوعب 1016 لجنة فرعية للانتخابات الرئاسية.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات الالتزام بتنفيذ التعليمات التالية بدقة:

- التنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينة المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

- فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية وأن تتوافر بها اشتراطات الوقاية من الحريق.

- وجود حرم آمن (مساحة لا تقل عن 200 متر) حول المراكز الانتخابية؛ ليتيح التأمين الكامل.

- توفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القوات المشاركة في تأمين عملية الانتخابات.

- التأكد من سلامة باب المقر ومتانته، وأن تكون النوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الاقتراع.

- توفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.

- التأكيد على وجود مسؤول عن المقر (مدير المنشأة أو من ينوب عنه).

- تتولى مديرية التموين توفير الخبز وكافة السلع اللازمة لقوات التأمين أثناء فتره الانتخابات.

- نظافة المقر الانتخابي من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقر.

- إزالة الإشغالات الموجودة حول المقار الانتخابية.

- ضرورة توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها في حاله انقطاع التيار الكهربي.

- توفير تندات وكراسي لراحة الناخبين وقت الانتظار.

- توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة..

- أن يكون المقر مزود بخط تليفون أرضي وبحالة جيدة ويعمل.

- جاهزية المقار الانتخابية بدورات مياه صالحه للاستخدام.

- حجرات محكمة لوضع صناديق الاقتراع بها ليلًا، ويُفضل غرفة مناهل المعرفة.

- المعاونة الكاملة لقوات تأمين المقار الانتخابية.

- توفير 50 شيكارة رمل وزن الشيكارة لا يقل عن 50 كيلوجرام أمام المقر، ويتم توزيعها يمين وشمال باب المقر.

- توفير سيارة حماية مدنية وسيارة إسعاف بجوار كل مقر استعدادًا لأي أحداث طارئة.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وذلك خلال أيام الانتخابات؛ لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.