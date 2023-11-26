 اليوم.. رامي الطمباري وزوجته رباب طارق في ضيافة الستات مايعرفوش يكدبوا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. رامي الطمباري وزوجته رباب طارق في ضيافة الستات مايعرفوش يكدبوا


نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:44 ص

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم الأحد، الفنان الشاب رامي الطمباري وزوجته الفنانة الشابة رباب طارق، في حديث عن أبرز كواليس مسلسل "صوت وصورة"

ويستضيف البرنامج، في حلقة اليوم، المحامية مها أبو بكر؛ للتحدث حول القوانين التي نصفت المرأة وساهمت في رجوع حقوقها خاصة في مواقف العنف سواء اللفظي أو الجسدي، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري، ومها الصغير، ويذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا.

ويقدم فقرة يومية مع الشيف محمود سعد عن أسهل وصفات الطبخ.

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