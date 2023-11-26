زراعة دمياط: نستهدف زراعة 57601 فدان قمح خلال هذا العام

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة في محافظة دمياط، محصول القمح وحقول الزراعات الشتوية، في مختلف أنحاء المحافظة، رافقه مدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة، ورئيس قسم المكافحة، ورئيس قسم المتابعة بالمديرية.

وأوضح بيان أصدره المهندس سميح عبد السميع، أنه حُصر الزراعات من خلال الجمعيات الزراعية، ووصلت مساحة القمح المنزرعة إلى 10527 فدانا مقارنة بـ7263 فدانا منزرعة بنفس التاريخ الموسم السابق، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات المتبعة لرفع المستهدف من زراعات القمح، حيث إنه من المستهدف زراعة 57601 فدان قمح في نطاق محافظة دمياط.

وأكد عبد السميع صحة جميع الزراعات، مشيرا إلى أنه لا يوجد آية إصابات بدودة الحشد، وجار المتابعة على مدار الساعة، لمتابعة صرف التقاوي.

ولفت إلى وجود تنسيق دائم مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، لتوفيرها بجودة عالية الإنتاج لأهالينا المزارعين، من الأصناف سخا 95 وجيزة 171 وسدس 14 ومصر3 وذلك بما يتلاءم مع الظروف المناخية، طبقا للسياسة الصنفية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.