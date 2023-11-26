مودرن فيوتشر يسعى لبداية جيدة في كأس الكونفدرالية أمام سوبر سبورت

يستهل فريق مودرن فيوتشر مشواره في دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يستضيف نظيره سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، في الساعة الثالثة عصر اليوم، بملعب السلام.

ويلعب مودرن فيوتشر ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كلاً من: سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، واتحاد الجزائر الجزائري، والهلال الليبي.

كان مودرن فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات على حساب سينجيدا بيج ستارز التنزاني بمجموع المباراتين 4-2.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا (حكم ساحة)، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر (مساعدان)، وباتو بينوتى (حكم رابع)، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه (مراقب حكام).

يدخل مودرن فيوتشر المباراة بحثاً عن حصد أول ثلاث نقاط لتدعم الفريق في باقي مشواره في المسابقة القارية خاصة وأن المباراة مقامة على ملعبه.

واستعد فيوتشر للمباراة بخوض مباراتين وديتين أمام الداخلية والاسماعيلي حرص خلالها المدير الفني للفريق على تجربة أكبر عدد من اللاعبين للاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها ضربة البداية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للفريق مصير المصابين قبل اللقاء المرتقب، حيث كان مروان محسن يعانى من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما الكاميرونى جوزيف نجويم يواصل التأهيل من الإصابة في العضلة الأمامية منذ فترة كبيرة، بينما تأكدت جاهزية باسم علي الظهير الأيمن للفريق، بعد مشاركته في التدريبات مؤخراً، وسيتم حسم مصير مشاركته في المباراة وفقاً لرؤية المدير الفني للفريق.

وحرص البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات الفريق مؤخراً، لتحديد نقاط القوة والضعف.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.