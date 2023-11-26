استقبال حافلة محملة بالأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر بالأعلام والهتافات بالضفة

رصدت عدسات الكاميرات لحظة وصول الحافلات، التي تقل الأسرى الفلسطينيون المحررون من سجن عوفر، باتجاه بلدة بيتونيا بالضفة الغربية.



واستقبل المواطنون الفلسطينيون حافلات الأسرى المحررين، في منطقة بيتونيا بالضفة الغربية، مرددين هتافات «عز الدين تحية للكتائب»، و «بالروح والدم نفديك يا أقصى»، وأخرى باسم أبي عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وعلى الجانب، وصل 13 إسرائيليا و4 من تايلاند أفرج عنهم، ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين إلى معبر رفح، وعرضت مشاهد من وصولهم إلى الجانب المصري وإجراء الأطقم الطبية المصرية، الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين، وجرى تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، منذ قليل.



وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.



وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررا لها.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية».



وكتب في تدوينه عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».



وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.