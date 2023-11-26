الوفد الأمني المصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الوفد الأمني المصري بدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتسود حالة من الترقب لإتمام تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وعملية تبادل الأسرى التي أجريت منها مرحلتان سابقتان، تأتي في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتمتد لأربعة أيام، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وسط آمال بتمديدها لمزيد من الأيام.