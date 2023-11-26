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مصدر مسئول: اتصالات مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 11:49 ص

قال مصدر مصري مسئول، صباح الأحد، إن مصر وقطر والولايات المتحدة يجرون اتصالات مكثفة؛ لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن «التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة الإنسانية».

وأشار المصدر إلى أن «مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية».

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.


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