إعلام إسرائيلي: واشنطن تدعم مفاوضات لترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستدعم مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف به.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة إسرائيل ولبنان للمساعدة في ضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربي في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تلفزيون إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر يصدق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية أعلنت، مساء اليوم، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.