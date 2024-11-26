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جلسة خاصة بين جوميز ومحمد شحاتة في الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 4:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 4:46 م

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واطمأن المدير الفني من اللاعب على سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في ظل إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وواصل محمد شحاتة برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


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