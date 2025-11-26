أبو الغيط: الإعلام العربي حائط صد في مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن الإعلام يظل حائط صد صلبا في مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف، وأداة لكشف خطاب العنف وتفكيك سردية الإرهاب وفضح خوائها وتجردها من الإنسانية.

وقال أبو الغيط ، خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 55 التي انطلقت اليوم برئاسة وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلفًا لوزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي رئيس الدورة السابقة ، إن الاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب تعكس هذا الدور المحوري وتوجه المؤسسات الإعلامية العربية إلى مسار واضح في التصدي لهذا الخطر.

وشدّد على ضرورة بقاء الإعلام العربي بعيداً عن الاستقطاب وأن يكون ولاؤه للمشاهد والقارئ وحدهما ملتزماً بميثاق الشرف الإعلامي كمرجعية أخلاقية ومهنية.

واستعرض أبو الغيط الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 التي أقرتها القمة العربية في الظهران عام 2018، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية لربط الرسالة الإعلامية بأهداف التنمية في مجالات التعليم والصحة والبيئة.

وأشار إلى أن الخريطة تُعد جزءاً أساسياً من الرؤية العربية للتنمية المستدامة 2045 التي جرى اعتمادها في قمة بغداد العام الجاري، بما يعزز التحول التنموي الشامل الذي تطمح إليه الدول العربية.

وأكد أبو الغيط أن "القضية الفلسطينية تمر بمرحلة هي الأخطر والأقسى بعد حرب خلفت أكثر من 69 ألف شهيد ودماراً هائلاً في غزة" ، مشيدا بـ "تفاعل الإعلام العربي مع مآسي القطاع".

وشدد على أن المطلوب أكبر بكثير ، داعيا إلى مخاطبة الأجيال الجديدة حول العالم بلغات يفهمونها، وتقديم الرواية الفلسطينية بوضوح بعيداً عن الدعاية الإسرائيلية التي صاغت سردية مضللة على مدى عقود ، مؤكدا أن "صور غزة أصبحت أقوى من أي محاولات للتشويه أو التدليس".